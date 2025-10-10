Ferrari Elettrica получит уникальное звуковое сопровождение

Ferrari опубликовала некоторые технические характеристики своего первого полностью электрического спорткара, который дебютирует весной 2026 года

Гран-турер Elettrica получит четыре электромотора суммарной мощностью 986 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч – 2,5 с. Максимальная скорость ограничена на 310 км/ч. Комплектоваться модель будет батареей на 122 кВт*ч с запасом хода 530 км.

Особое внимание инженеры уделили звуку. Вместо имитации работы бензинового двигателя Ferrari использует реальные механические вибрации силовой установки. Датчики фиксируют их и передают на звуковые усилители, которые формируют уникальное звучание, меняющееся в зависимости от стиля вождения. По словам топ-менеджера компании Антонио Палермо, инженеры стремились не просто воссоздать звуки работы ДВС, а изобрести “новый язык взаимодействия между машиной и водителем”.

Производство новинки стартует в новом комплексе E-Building в Маранелло, где будут выпускаться все будущие гибридные и электрические модели марки.

