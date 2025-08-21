Автомобильный портал Motorpage
21 авг 2025

Ford поделился новыми названиями для своих автомобилей

Ford поделился новыми названиями для своих автомобилей
Автор фото: из открытых источников

Согласно данным из баз USPTO (США) и EUIPO (ЕС), автопроизводитель зарегистрировал сразу несколько новых товарных знаков: Fathom, Fuze, Hive и Mythic

Заявки были поданы 5 августа 2025 года и охватывают широкий спектр транспортных средств: от легковых автомобилей и внедорожников до пикапов, фургонов и их комплектующих.

В тот же день Ford также зарегистрировал имя Ranchero, что совпало с анонсом доступного электрического пикапа стоимостью около 30 тысяч долларов. Параллельно компания возродила название Evos, ранее использовавшееся для кроссовера на китайском рынке и концепта 2011 года.

Пока неясно, появятся ли новые названия на серийных моделях. Автопроизводители нередко регистрируют сразу несколько вариантов, оставляя их «про запас». Тем не менее, множественные заявки в разных регионах указывают на подготовку к следующему этапу развития электромобильной линейки Ford.
 

При написании новости использовалась информация:
hotcars

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mahindra BE-6 Batman Edition

Mahindra представила электрический Бэт-внедорожник

21 августа 2025
Audi E5 Sportback (2026)

Стали известны стоимость и оснащение нового Audi E5 Sportback для китайского рынка

20 августа 2025

Россия поднялась на третье место среди крупнейших авторынков Европы

20 августа 2025

Dongfeng выходит из СП с Honda по выпуску моторов

20 августа 2025

Первые зарядные хабы для электромобилей появятся на трассе М-11

20 августа 2025

В Москве начнут бесплатно устанавливать дворовые шлагбаумы

20 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 5 8