Ford поделился новыми названиями для своих автомобилей

Согласно данным из баз USPTO (США) и EUIPO (ЕС), автопроизводитель зарегистрировал сразу несколько новых товарных знаков: Fathom, Fuze, Hive и Mythic

Заявки были поданы 5 августа 2025 года и охватывают широкий спектр транспортных средств: от легковых автомобилей и внедорожников до пикапов, фургонов и их комплектующих.

В тот же день Ford также зарегистрировал имя Ranchero, что совпало с анонсом доступного электрического пикапа стоимостью около 30 тысяч долларов. Параллельно компания возродила название Evos, ранее использовавшееся для кроссовера на китайском рынке и концепта 2011 года.

Пока неясно, появятся ли новые названия на серийных моделях. Автопроизводители нередко регистрируют сразу несколько вариантов, оставляя их «про запас». Тем не менее, множественные заявки в разных регионах указывают на подготовку к следующему этапу развития электромобильной линейки Ford.

