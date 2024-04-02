Forthing Xinghai S7 - новый, стильный и не очень дорогой электроседан от Dongfeng

Китайская марка Forthing, входящая в концерн Dongfeng, пополнила свой модельный ряд электрическим седаном под названием Xinghai S7. Главное конкурентное преимущество - предполагаемая начальная стоимость в 130 000 юаней (1 660 000 рублей)

Конечно, в плане дизайна модель стремится встать в один ряд с BYD Seal, Tesla Model 3, Zeekr 007 и недавно дебютировавшим Xiaomi SU7. А по габаритам он расположился между последними двумя - 4935/1915/1495 мм., при колесной базе в 2915 мм. Внутри тут все стандартно: два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы, двухэтажный центральный тоннель с беспроводной зарядкой, а также трехспицевый мультируль. В основном отделка выполнена из тканевых материалов, но ободок руля, дверные карты и передняя панель дополнены экокожей.

Электромотор тут чуть мощнее, чем в Forthing Thunder (у нас известен, как Evolute i-Sky) - 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 57 кВт*ч. Запас хода на одном заряде составит 550 км (CLTC). Заявленный разгон до “сотни” - 6,67 с. Максимальная скорость - 165 км/ч.

Есть небольшая вероятность, что модель появится официально на российском рынке. Единственный вопрос, будет ли она продаваться под собственным брендом или ее переделают под российский Evolute.

