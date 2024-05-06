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6 май 2024

Представлен новый конкурент Tesla Model Y - кроссовер Avatr 15 от Changan, Huawei и CALT

Представлен новый конкурент Tesla Model Y - кроссовер Avatr 15 от Changan, Huawei и CALT
Автор фото: фирма-производитель

Марка Avatr представила новый электрический кроссовер под номером 15. Автомобиль называют серьезным конкурентом Tesla Model Y на китайском рынке. Продажи начнутся до конца 2024 года

Пока на официальных изображениях кроссовер скрывается под фирменным камуфляжем. Можно заметить только С-образную светодиодную оптику, как у моделей 12 и 11, а также узкий воздухозаборник на бампере. Судя по снимкам, Avatr 15 позиционируют как большой кроссовер для путешествий (при этом длина составляет 4750 мм), что является трендом на родине в последнее время. Вероятно, в зависимости от комплектации ему опционально предложат либо дополнительный багажный бокс с креплением велосипеда на крыше, либо серьезную грузовую платформу для различного спецоборудования. Интерьер пока не раскрывается, но маловероятно, что он будет сильно отличаться от 11-ой или 12-ой модели.

В основе конструкции платформа CHN, которая была разработана совместными усилиями Changan, Huawei и CALT. О силовой установке информации пока нет, но известно, что автомобиль получит две версии, отличающиеся запасом хода.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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