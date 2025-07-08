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8 июл 2025

Foxconn будет производить электрокары на заводе Nissan

Foxconn будет производить электрокары на заводе Nissan
Автор фото: фирма-производитель

Японский автопроизводитель Nissan ведет переговоры о передаче завода Oppama тайваньской компании Foxconn, специализирующейся на производстве электроники (в том числе iPhone). Потенциальная сделка может спасти предприятие от закрытия и сохранить тысячи рабочих мест

Ранее стало известно, что Nissan рассматривает возможность закрытия завода Oppama в городе Йокосука (к югу от Токио) в рамках масштабной программы реструктуризации. Глава компании Иван Эспиноса анонсировал меры по оптимизации бизнеса, включая сокращение около 15% глобального штата и закрытие семи из 17 заводов по всему миру.

В случае передачи Oppama в пользование Foxconn, предприятие может получить новую жизнь. Согласно источникам, обсуждаемый формат сотрудничества предусматривает производство собственных электромобилей Foxconn на японском объекте. Это решение поможет минимизировать социальные и экономические последствия реструктуризации. На заводе трудятся около 3 900 человек, и его закрытие может существенно ударить по региону и поставщикам.

Представители Foxconn пока не предоставили комментарии. Nissan также еще официально не подтвердил сделку. В то же время ряд СМИ сообщает, что тайваньская корпорация рассматривает возможность частичного приобретения завода. Если переговоры завершатся успехом, завод Oppama может стать ключевой производственной площадкой Foxconn на территории Японии и укрепить ее позиции на рынке электромобилей, в то время как Nissan сможет избежать болезненного закрытия одного из своих старейших предприятий.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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