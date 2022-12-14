«Газпром нефть» открыла в городе Фрязино Московской области Научно-исследовательский центр автомобильных и индустриальных масел. Это самая современная в России высокотехнологичная площадка для проведения полного цикла разработки и тестирования рецептур смазочных материалов. Ежегодно НИЦ «Газпром нефти» будет осуществлять свыше 2 тыс. исследований по новым многокомпонентным продуктам.

Научно-исследовательский центр интегрирован в производственный процесс Московского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Благодаря этому время от разработки новых рецептур до выпуска готовой продукции сократилось с полугода до 2 месяцев. НИЦ оснащен уникальным оборудованием, многое из которого представлено в России в единственном экземпляре.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы»: «Наша ключевая задача — обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах. Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники».