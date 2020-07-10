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10 июл 2020

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

В нескольких регионах страны проведут рейд по выявлению водителей с автомобилями из стран Евразийского экономического союза, которые не встали на учет в России

Первыми  такую проверку проведет ГИБДД Липецкой области.  В местном ведомстве отметили, что граждане России, владеющие машинами, зарегистрированными в странах Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия), обязаны в десятидневный срок поставить автомобиль на учет по месту жительства. В противном случае к ним применят ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, предусматривающую штраф в размере 800 рублей. При повторном нарушении водителю будет грозить взыскание в 5000 руб., либо лишение прав на 3 месяца.

Между тем, в марте стало известно, что ГИБДД по поручению президента России разрабатывает законопроект, согласно которому нарушители с иностранными номерами смогут покинуть территорию страны только после оплаты всех штрафов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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