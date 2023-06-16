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16 июн 2023

ГИБДД заявила о готовности к переходу "на цифру"

ГИБДД заявила о готовности к переходу "на цифру"
Российская ГИБДД готова к введению цифровых аналогов водительских документов, включая права и СТС. 
В целом практика цифровых документов была внедрена еще осенью прошлого года, правда, все происходило в экспериментальном режиме - то есть водители должны были возить с собой дополнительные бумаги  для возможных, более тщательных, проверок.
 
Представители ГИБДД говорят, что все исследования увенчались успехом, то есть страна готова к полномасштабному внедрению  электронного документооборота. Правда, перед этим еще необходимо урегулировать все юридические формальности и прописать равный статус для обычных бумаг и "цифры".

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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