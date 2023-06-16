ГИБДД заявила о готовности к переходу "на цифру"

Российская ГИБДД готова к введению цифровых аналогов водительских документов, включая права и СТС.

В целом практика цифровых документов была внедрена еще осенью прошлого года, правда, все происходило в экспериментальном режиме - то есть водители должны были возить с собой дополнительные бумаги для возможных, более тщательных, проверок.

Представители ГИБДД говорят, что все исследования увенчались успехом, то есть страна готова к полномасштабному внедрению электронного документооборота. Правда, перед этим еще необходимо урегулировать все юридические формальности и прописать равный статус для обычных бумаг и "цифры".