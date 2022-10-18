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18 окт 2022

Глава АвтоВАЗ предложил расширить программы льготного кредитования

Глава АвтоВАЗ предложил расширить программы льготного кредитования

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил расширить программу льготного автокредитования за счет добавления новых категорий граждан.

Топ-менеджер посчитал необходимым добавить в список льготников пенсионеров и военнослужащих. По мнению президента отечественного концерна, такая тактика просто необходима – спрос на новые машины падает, и нововведение может существенно его простимулировать.

Напомним, сейчас льготным автокредитованием могут воспользоваться либо автолюбители, которые покупают первый в жизни автомобиль, либо семьи, где есть, минимум, двое детей. Соколов же предлагает давать льготы на покупку машин пенсионерам, военным и сотрудникам правоохранительных органов.

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