Глава АвтоВАЗ предложил расширить программы льготного кредитования

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил расширить программу льготного автокредитования за счет добавления новых категорий граждан.

Топ-менеджер посчитал необходимым добавить в список льготников пенсионеров и военнослужащих. По мнению президента отечественного концерна, такая тактика просто необходима – спрос на новые машины падает, и нововведение может существенно его простимулировать.

Напомним, сейчас льготным автокредитованием могут воспользоваться либо автолюбители, которые покупают первый в жизни автомобиль, либо семьи, где есть, минимум, двое детей. Соколов же предлагает давать льготы на покупку машин пенсионерам, военным и сотрудникам правоохранительных органов.