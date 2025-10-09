Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2025

Госдума приостановила проект единой системы контроля перегруза грузовиков

Автор фото: ru.freepik.com

Создание в России единой автоматизированной системы весогабаритного контроля грузового транспорта откладывается как минимум до 2026 года. Комитет Госдумы по транспорту направил правительственный законопроект на доработку, сочтя документ недостаточно прозрачным и ограниченным по охвату

Предложенная система должна была объединить все действующие пункты контроля за перегрузом, включая стационарные и мобильные комплексы. Планировалось, что данные о нарушениях будут собираться в единой базе, доступной как для госструктур, так и для владельцев грузовиков. Однако депутаты посчитали, что предложенный вариант охватывает лишь федеральные трассы и не учитывает интересы регионов.

Глава комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что закон должен быть прямого действия и понятен для пользователей. Он также отметил, что ответственность за перевес не должна контролироваться только Ространснадзором, поскольку регионы заинтересованы в поступлении штрафов в собственные бюджеты.

Комитет Госдумы намерен доработать документ совместно с Минтрансом и перенес рассмотрение законопроекта на февраль 2026 года. Ведомства обещают сделать систему понятной, справедливой и единой для всей дорожной сети страны.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

