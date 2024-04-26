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26 апр 2024

Huawei и BAIC создали конкурента Mercedes-Benz S-класс и BMW 7-серии

Huawei и BAIC создали конкурента Mercedes-Benz S-класс и BMW 7-серии
Автор фото: фирма-производитель

Китайская IT корпорация Huawei и компания BAIC BluePark (дочка BAIC) представили новую премиальную марку Selato. Первенцем бренда стал электрический седан S9

Selato S9 внешне - это практически полная копия Luxeed S7, которая была разработана Huawei и Chery. При этом габариты у “девятки” больше: 5160/1987/1486 мм, колесная база - 3050 мм. S9 оснащен технологией светодиодной оптики Huawei xPixel, имеет датчик LiDAR для функции автопилота, а также операционную систему HarmonyOS 4.

Стандартная заднеприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 309 л.с. Полноприводная модификация получила дополнительный электромотор спереди на 215 л.с. Емкость и запас хода батарей пока не рассекречены.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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