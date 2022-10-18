Hyundai рассматривает возможность продажи своих российских активов

В южнокорейской штаб-квартире Hyundai изучают перспективы продажи своего сборочного предприятия в Санкт-Петербурге

Любопытно, но информация о данном решении поступила от южнокорейских СМИ. Сообщение газеты Dong-a ilbo содержит в себе информацию о том, что аналитики Hyundai представили руководству компании отчёт с анализом ситуации на российском рынке и перспектив различных вариантов тактики Hyundai.

Продажа активов может быть вызвана финансовым бременем. Дело в том, что в России за последние два месяца марка не продала ни одного автомобиля, тогда как в начале года реализовывала до 17 тысяч машин ежемесячно. При этом Hyundai вынуждена продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, налоги и осуществлять прочие платежи.