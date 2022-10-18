Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2022

Hyundai рассматривает возможность продажи своих российских активов

Hyundai рассматривает возможность продажи своих российских активов

В южнокорейской штаб-квартире Hyundai изучают перспективы продажи своего сборочного предприятия в Санкт-Петербурге

Любопытно, но информация о данном решении поступила от южнокорейских СМИ. Сообщение газеты Dong-a ilbo содержит в себе информацию о том, что аналитики Hyundai представили руководству компании отчёт с анализом ситуации на российском рынке и перспектив различных вариантов тактики Hyundai.

Продажа активов может быть вызвана финансовым бременем. Дело в том, что в России за последние два месяца марка не продала ни одного автомобиля, тогда как в начале года реализовывала до 17 тысяч машин ежемесячно. При этом Hyundai вынуждена продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, налоги и осуществлять прочие платежи.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ назвал точные сроки перезапуска производства Vesta

18 октября 2022
Nissan Qashqai 2018 вид сбоку

На заводе Nissan могут начать сборку китайских автомобилей

17 октября 2022
Wolv FC25

Представлен серийный электрогрузовик Wolv

17 октября 2022

Lada Granta расширили палитру бесплатных цветов

17 октября 2022

Стали известны подробности о новом Hongqi H6

17 октября 2022

Jeep показал свой первый электрокар

17 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 5 6