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16 янв 2023

Илона Маска назвали главным финансовым неудачником на свете

Илона Маска назвали главным финансовым неудачником на свете

Специалисты Книги рекордов Гиннесса заявили, что Илон Маск заслуживает титула главного финансового неудачника в мире

За какие заслуги глава корпорации Tesla удостоился такого почетного звания? Судите сами – личный капитал топ-менеджера с ноября 2021 года просел на 162 миллиарда долларов. Некоторые источники говорят, что потери могут быть гораздо существеннее и достигать двухсот миллиардов. Во многом это связано из-за падения курса акций на фоне покупки Маском компании Twitter и некоторых судебных разбирательств в отношении проблем в программном обеспечении автопилотов на машинах Tesla, благодаря чему происходили серьезные аварии на дорогах Европы и США.

В то же время, несмотря на все потери, Илон Маск остается одним из богатейших людей мира, а сама Tesla считается самым дорогим автопроизводителем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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