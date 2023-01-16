Илона Маска назвали главным финансовым неудачником на свете

Специалисты Книги рекордов Гиннесса заявили, что Илон Маск заслуживает титула главного финансового неудачника в мире

За какие заслуги глава корпорации Tesla удостоился такого почетного звания? Судите сами – личный капитал топ-менеджера с ноября 2021 года просел на 162 миллиарда долларов. Некоторые источники говорят, что потери могут быть гораздо существеннее и достигать двухсот миллиардов. Во многом это связано из-за падения курса акций на фоне покупки Маском компании Twitter и некоторых судебных разбирательств в отношении проблем в программном обеспечении автопилотов на машинах Tesla, благодаря чему происходили серьезные аварии на дорогах Европы и США.

В то же время, несмотря на все потери, Илон Маск остается одним из богатейших людей мира, а сама Tesla считается самым дорогим автопроизводителем.