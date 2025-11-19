Эксперты журнала «Автопанорама» выбрали победителей «Ресурсного теста»

Награждение состоялось в рамках церемонии премии «ТОП-5 АВТО», где традиционно подводятся итоги длительных потребительских испытаний автомобилей разных классов. Проект «Ресурсный тест» проводится на протяжении всего года и показывает модели с позиции реального пользователя.

Испытания включают три этапа. На первом этапе под названием «Примерка» эксперты знакомятся с автомобилем и оценивают его удобство и технический потенциал. Затем следует промежуточный отчет, который фиксирует ход испытаний и личные впечатления специалистов. Финальный этап подводит итоговое мнение редакции и определяет лучших участников года.

В этом сезоне победителями стали GAC GS4, Foton Tunland V9, Jetour T2, Belgee X70, Jaecoo J8 и электрический Exeed Exlantix ET. Эти модели продемонстрировали надежность, комфорт и стабильные потребительские качества по итогам продолжительных тестовых поездок. Представителям компаний были вручены памятные награды.

Главный редактор журнала «Автопанорама» Алексей Грамматчиков подчеркнул, что испытания проводятся с точки зрения обычного автомобилиста. По его словам, обсуждение результатов всегда вызывает живой интерес внутри редакции, а итоговый выбор отражает реальный опыт эксплуатации.

