Jetour выходит на рынок России

Китайский концерн Chery Holding Group решил вывести на российский рынок новый бренд – Jetour. Интересный факт – компания позиционирует себя в качестве самостоятельного бренда, который нацелен на автомобильные путешествия.

Как мы уже писали ранее, модельная линейка на старте состоит ровно из двух моделей, обе являются кроссоверами. Первый – Dashing. Это SUV среднего класса, который по размерам очень близок к Toyota RAV4. По техническим компонентам данный автомобиль идентичен Chery Tiggo 7Pro – здесь стоит такой же полуторалитровый 147-сильный турбомотор (либо трубированный агрегат 1.6, мощностью в 190лошадиных сил), а в качестве коробки передач используется 7-ступенчатый робот.

X90 – это уже флагманская модель. Под капотом стоит 1.6-литровый турбо-мотор на 190 «лошадей» либо двухлитровый турбо-мотор на 244 лошадиные силы.