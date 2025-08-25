Как гибриды помогают китайским автопроизводителям обходить пошлины в Европе?

Европейский Союз в октябре 2024 года ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, которые в отдельных случаях достигли более 45%. Мера должна была защитить местных производителей и стать ответом на государственные субсидии в Китае. Но китайские бренды быстро адаптировались и нашли лазейку в системе

Теперь главным инструментом китайской экспансии в Европе служат гибриды. В отличие от полноценных электрокаров, они подпадают лишь под базовую пошлину в 10%, и, соответственно, их цена на рынке не так сильно завышается. Например, электрический BYD Atto 3 получает надбавку в 10 000 евро из-за пошлины в 27%, а гибридный BYD Seal U дорожает только на 4000 евро. Благодаря этому Seal U сохраняет конкурентоспособность на европейском рынке.

Результаты не заставили себя ждать. По данным аналитического агентства Dataforce, в первом полугодии 2025 года BYD зарегистрировала в ЕС 20 тысяч гибридов PHEV, что втрое больше, чем за весь 2024-й. MG и Lynk & Co также увеличили продажи своих гибридов в Европе в несколько раз. Стоит уточнить, что пошлины на электромобили концерна SAIC, которому принадлежит MG, стали рекордными на рынке. На них действует максимальная ставка в 45,3%, из-за чего спрос на полностью электрические машины бренда упал на 60%.

В Еврокомиссии осознают наличие лазейки, но пока не спешат закрывать ее. В Брюсселе рассчитывают решить вопрос напрямую с китайскими автопроизводителями.

