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2 сен 2022

КамАЗ лишился китайских двигателей

КамАЗ лишился китайских двигателей

Китайская компания Weichai, которая поставляла на конвейер КамАЗа газовые двигатели, прекратила сотрудничество с предприятием

Как сообщают «Известия», прекращение поставок вызвано решением китайских властей, которые порекомендовали Weichai не работать с партнерами, которые попали под европейские и американские санкции. КамАЗ находится в таком состоянии с июня текущего года.

Между тем китайские газовые двигатели устанавливались на многие машины концерна, в частности на тягач 5490. К слову, его производство будет прекращено в этом году, но у машины появится и преемник -  модель 5490 К5, ее оснастят дизельным мотором Р6,  который также адаптируют для работы на природном газе.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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