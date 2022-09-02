КамАЗ лишился китайских двигателей

Китайская компания Weichai, которая поставляла на конвейер КамАЗа газовые двигатели, прекратила сотрудничество с предприятием

Как сообщают «Известия», прекращение поставок вызвано решением китайских властей, которые порекомендовали Weichai не работать с партнерами, которые попали под европейские и американские санкции. КамАЗ находится в таком состоянии с июня текущего года.

Между тем китайские газовые двигатели устанавливались на многие машины концерна, в частности на тягач 5490. К слову, его производство будет прекращено в этом году, но у машины появится и преемник - модель 5490 К5, ее оснастят дизельным мотором Р6, который также адаптируют для работы на природном газе.