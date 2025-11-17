Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2025

Китай меняет правила вывоза авто и готовит российский рынок к росту цен

Китай меняет правила вывоза авто и готовит российский рынок к росту цен
Автор фото: из открытых источников

С 1 января 2026 года Китай вводит требования, которые напрямую скажутся на российском авторынке. Согласно новым правилам, вывозить машину за пределы КНР можно будет только после прохождения шестимесячного периода с момента регистрации. Исключение станет возможным лишь при наличии официального разрешения от производителя и документа, подтверждающего наличие сервисной сети в стране назначения

Новые меры должны остановить массовый экспорт автомобилей, которые выдавались за подержанные, несмотря на фактический нулевой пробег. Эта схема стала одним из ключевых каналов поставок в Россию и обеспечила до 95% ввоза новых китайских машин. Независимые экспортеры ставили автомобиль на учет и отправляли его за границу как технику с пробегом, что позволяло экономить на налогах, ускорять логистику и снижать конечную цену для покупателя.

Экспертное мнение о последствиях изменений разделилось. Одни специалисты считают, что рынок переживет трансформацию без резкого скачка стоимости, хотя сроки поставок неизбежно вырастут и часть мелких компаний не сможет продолжить работу. Другие ожидают повышение цен на 800 долларов (65 000 рублей) или больше. В пользу удорожания говорят и отмена возврата НДС, невозможность использования дилерских скидок и повышение стоимости хранения.

Главная цель нововведений, по оценке экспертов, — повышение налоговых поступлений внутри страны, а также защита имиджа китайских брендов. Центральные власти считают, что поставки псевдоподержанных машин в регионы без развитой сервисной сети вредят репутации автопроизводителей.

Введение обязательного подтверждения послепродажного обслуживания создает дополнительные требования к экспортерам и может серьезно повлиять на параллельный импорт, особенно в Россию, которая остается одним из крупнейших направлений поставок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

