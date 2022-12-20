Классические Range Rover стали превращать в современные электрокары

Британская фирма Everrati объявила о пополнении своей линейки рестомодов сразу двумя моделями Land Rover. Отреставрировать и перевести на электротягу при помощи специалистов ателье можно будет классический Range Rover и Defender генерации 90 и 110

Надо сказать, что конверсия внедорожников в электромобили подразумевает и полную реставрацию машины - специалисты ателье готовы провести как кузовные работы, так и интерьерные. Более того, если у клиента нет своего автомобиля, то Everrati поможет с выбором донора для дальнейшей модернизации.

Что касается работ по технике, то ателье пока не раскрывает характеристик электромоторов, которые будут устанавливаться вместо обычных ДВС (все изменения будут обратимыми). К слову, не так давно фирма показала свой рестомод на базе Land Rover Series IIA, который был оснащен 150-сильным мотором.