Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2022

Классические Range Rover стали превращать в современные электрокары

Классические Range Rover стали превращать в современные электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Британская фирма Everrati объявила о пополнении своей линейки рестомодов сразу двумя моделями Land Rover. Отреставрировать и перевести на электротягу при помощи специалистов ателье можно будет классический Range Rover и Defender генерации 90 и 110

Надо сказать, что конверсия внедорожников в электромобили подразумевает и полную реставрацию машины - специалисты ателье готовы провести как кузовные работы, так и интерьерные.  Более того, если у клиента нет своего автомобиля, то Everrati поможет с выбором донора для дальнейшей модернизации.

Что касается работ по технике, то ателье пока не раскрывает характеристик электромоторов, которые будут устанавливаться вместо обычных ДВС (все изменения будут обратимыми). К слову, не так давно фирма показала свой рестомод на базе Land Rover Series IIA, который был оснащен 150-сильным мотором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Buick Electra E5

Представлен новый Buick Electra E5

20 декабря 2022

Подушки безопасности стали снова убивать.

20 декабря 2022
UAZ Patriot (2019) вид спереди

Российские дилеры пожаловались на качество УАЗ Patriot

20 декабря 2022

Toyota готовится представить новую Camry

20 декабря 2022
BMW X3 M Competition (2022)

Заряженные BMW X3 более не будут иметь ДВС

20 декабря 2022

Дефицит микросхем в автопроме будет продолжаться еще год

20 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 0 8 0