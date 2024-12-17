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17 дек 2024

Когда появится новый Peugeot на российском рынке?

Когда появится новый Peugeot на российском рынке?

Российская компания «Автомобильные технологии» в течение следующих месяцев выведет на наш рынок новую модель французской марки Peugeot

Какая именно это будет модель, пока не сообщается. Вероятно, автомобили планируют поставлять к нам через китайских партнеров. Возможно, в перспективе организуют сборку на калужском заводе, который ранее принадлежал «ПСМА Рус». Можно только предположить, что речь идет об универсале 308 или седане 408, Однако точную информацию мы получим только в начале следующего года.

Напомним, что в мае на предприятии в Калуге стартовала сборка Citroen C5 Aircross. Для этой модели машины комплекты как раз привозятся из Поднебесной. Также «Автомобильные технологии» импортирует кроссоверы Citroen C5X и Peugeot 2008, 4008 и 5008.

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