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28 мар 2023

Когда российский рынок оправится от потерь?

Когда российский рынок оправится от потерь?

Российский авторынок сможет выйти на объёмы докризисного уровня уже в 2025 году

Как сообщают аналитики,  для улучшения ситуации необходимо активно повышать локализацию производства, что позволит в нынешних условиях ликвидировать дефицит новых автомобилей – особенно в массовом сегменте. Кроме того, аналитики отмечают необходимость свободных поставок, как новых машин, так и запчастей из Китая и других азиатских стран.

К слову, о массовых машинах – сейчас в России действуют несколько проектов по осуществлению сборки автомобилей данного класса. Во-первых, небезызвестный  московский завод «Москвич», который собирается расширить свою продуктовую линейку и выпустить в 2023 году более пятидесяти тысяч машин. Во-вторых, определенное влияние на рынок должен оказать и калининградский «Автотор», где запустилось производство седанов Kaiyi.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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