Когда российский рынок оправится от потерь?

Российский авторынок сможет выйти на объёмы докризисного уровня уже в 2025 году

Как сообщают аналитики, для улучшения ситуации необходимо активно повышать локализацию производства, что позволит в нынешних условиях ликвидировать дефицит новых автомобилей – особенно в массовом сегменте. Кроме того, аналитики отмечают необходимость свободных поставок, как новых машин, так и запчастей из Китая и других азиатских стран.

К слову, о массовых машинах – сейчас в России действуют несколько проектов по осуществлению сборки автомобилей данного класса. Во-первых, небезызвестный московский завод «Москвич», который собирается расширить свою продуктовую линейку и выпустить в 2023 году более пятидесяти тысяч машин. Во-вторых, определенное влияние на рынок должен оказать и калининградский «Автотор», где запустилось производство седанов Kaiyi.