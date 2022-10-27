Коллекционеры не хотят расставаться со своими Bugatti

Интересная ситуация сложилась в сфере автомобильного коллекционирования – марка Bugatti смогла пополнить свою фирменную коллекцию уникальными моделями, но бывший владелец очень не хотел расставаться со своими машинами.

Компания Bugatti завершила сделку по выкупу пяти исторических машин у коллекционера Ханса Матти. Среди них есть автомобили, на которых ездили знаменитый гонщик Луи Широн. Уговаривали коллекционера передать раритеты в заводской музей два с половиной года, причём к переговорам подключалась внучка Этторе Бугатти Кэролайн.

Надо сказать, что жемчужиной коллекции является Type 49 – личный автомобиль сына основателя марки - Жана Бугатти. Узнать ее можно по табличкам с инициалами владельца