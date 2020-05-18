Коронавирус уничтожил угонщиков

В России существенно уменьшилось количество угонов в связи с введенным режимом самоизоляции

Страховые компании страны заявили о резком снижении количества угонов автомобилей на фоне режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Так, в апреле по сравнению с мартом количество преступлений снизилось на 53%.

Лидером по количеству поступивших заявлений стал Санкт-Петербург, на который пришлось 58% всех заявлений. На втором месте идет Москва, где угонов было зафиксировано вдвое меньше. Самыми востребованными у преступников моделями стали Toyota Camry и Kia Rio. Кроме того, в список наиболее угоняемых машин попали Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России за 2019 год. Рейтинг основан на анализе частоты обращений клиентов фирмы, чьи машины были застрахованы по каско. На первом месте идет Cadillac Escalade с частотой угонов в 1,39%, на втором — Toyota Camry (0,64%), а на третьем — Land Rover Freelander (0,58%).