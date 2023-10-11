Кроссовер обанкротившейся компании привезли в Россию

На российском рынке представили электрический кроссовер Weltmeister W6, созданный некогда популярной китайской компанией WM Motor. Как стало известно, сейчас компания проходит процедуру банкротства в связи с серьезными финансовыми трудностями

Weltmeister W6 дебютировал на родине в 2021 году. Производство автомобиля было профинансировано китайской технологической корпорацией Baidu. Она же оборудовала автомобиль искусственным интеллектом, который осуществляет функцию автопилота при движении по полосе и автономной парковки. По габаритам автомобиль чуть больше Toyota RAV4: 4620/1847/1730 мм., а колесная база - 2715 мм. В России Weltmeister W6 оценивается от 3 600 000 рублей.

Weltmeister W6 получил один электромотор мощностью 218 л.с. И 225 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 65 кВт*ч или 75 кВт*ч. Запас хода - 520 км и 620 км соответственно. Отмечается, что зарядить батарею с 30 до 80% можно за 40 минут, а полная зарядка с 0 до 100% может продлиться до 12 часов. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач. Привод - передний.