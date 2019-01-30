Курение за рулем собираются запретить

По мнению депутатов-инициаторов, курение отвлекает от дороги и его нужно приравнять к использованию мобильного телефона без хэндс-фри

Инициативу по запрету курения за рулём предложил депутат от фракции ЛДПР, Дмитрий Свищёв. Как заявил чиновник: «Я предлагаю запретить курить за рулем автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов».

Кроме того, народный избранник не забыл упомянуть о том, что курящий водитель наносит ущерб и здоровью пассажиров, которые находятся вместе с ним в салоне. Своеобразной вишенкой на торте стало заявление депутата о том, подобный запрет поможет остановить пропаганду курения. По его словам, в автомобиле прозрачные стекла, и курящий водитель косвенно пропагандирует курение.