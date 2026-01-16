Ford ищет батареи для своих гибридов и может обратиться к BYD

Компания Ford ведет переговоры с китайским автогигантом BYD о возможном сотрудничестве в сфере поставок аккумуляторов

Окончательные условия сделки пока не согласованы. Среди рассматриваемых сценариев фигурирует поставка аккумуляторов с китайских и зарубежных предприятий BYD на заводы Ford в других странах. В случае достижения договоренностей американский автопроизводитель получит доступ к технологиям одного из мировых лидеров по производству батарей для электрокаров и гибридов.

Ford недавно объявил о пересмотре планов по электромобилям и что намерен активнее развивать гибридную линейку. К концу десятилетия Ford рассчитывает, что электрокары и гибриды будут формировать около половины его глобальных продаж.

Стоит отметить, что Ford уже использует батареи BYD в рамках совместного предприятия в Китае, а также применяет аккумуляторы дочерней структуры Findreams в гибридной версии Bronco.

