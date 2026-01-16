Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2026

Трамп предложил китайским автоконцернам строить заводы в США

Президент США Дональд Трамп во время визита на завод Ford в Детройте дал понять, что американский автомобильный рынок может быть открыт даже для китайских производителей, если они готовы играть по правилам локального производства. По его словам, ключевым условием остается выпуск автомобилей на территории Соединенных Штатов, а не импорт готовой продукции

При этом администрация Трампа не рассматривает возможность снижения действующих пошлин на ввоз автомобилей из Китая, которые сейчас достигают 100%. Это означает, что выход на рынок США возможен только через строительство собственных предприятий, развитие дилерской сети и формирование локальных цепочек поставок.

Администрация Трампа делает ставку на промышленное возрождение США. Однако реальность остается сложной. По данным экспертов, лишь около половины новых автомобилей, продаваемых в стране, собираются внутри страны, а даже локально произведенные модели нередко используют импортные детали.

barrons

