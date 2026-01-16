Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2026

Автозаводы без людей становятся реальностью быстрее, чем ожидалось

Автозаводы без людей становятся реальностью быстрее, чем ожидалось
Автор фото: Mercedes

Полностью автоматизированные автомобильные заводы, где сборкой машин занимаются исключительно роботы, могут появиться уже в ближайшие 5 лет

По оценкам экспертов, первыми на этот шаг решатся китайские автопроизводители, которые способны запустить так называемые «тёмные» заводы уже к 2030 году. В США подобные предприятия также не за горами, хотя на начальном этапе люди, скорее всего, сохранят участие в логистике, обслуживании и контроле процессов, а не в самой сборке автомобилей.

В частности, Hyundai намерена начать использование гуманоидных роботов Boston Dynamics на своем американском заводе в Джорджии с 2028 года. Mercedes-Benz также экспериментирует с роботами в пилотных проектах, а Tesla разрабатывает собственных гуманоидных роботов для производственных линий.

Для производителей преимущества очевидны. Роботы работают без перерывов, не требуют социальных выплат и позволяют значительно сократить себестоимость. По оценкам консалтинговых компаний, глубокая автоматизация способна уменьшить расходы и ускорить вывод новых моделей на рынок почти вдвое.

Однако у технологического прогресса есть и обратная сторона. Сокращение рабочих мест на сборочных линиях неизбежно усилит напряженность в отношениях с профсоюзами. При этом специалисты сходятся во мнении, что люди по-прежнему будут востребованы в сферах обслуживания оборудования, контроля качества, программирования и управления сложными производственными системами.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo показала интерьер EX60 и пообещала рекордный запас хода

16 января 2026

Ford ищет батареи для своих гибридов и может обратиться к BYD

16 января 2026
AutoExe Mazda CX-60 Active Xross

Японцы из AutoExe представили Mazda CX-60 для бездорожья

15 января 2026
Ford Bronco RTR

Ford представил недорогую альтернативу Bronco Raptor

15 января 2026
Acura RDX (2025)

Acura прощается с RDX и готовит гибридного преемника

15 января 2026

Honda готовит смену фирменного логотипа

15 января 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) разгадать ребус
Тест драйв
31 декабря 2025

Evolute i-Space
"Разгадать ребус"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 4 7