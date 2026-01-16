Автозаводы без людей становятся реальностью быстрее, чем ожидалось

Полностью автоматизированные автомобильные заводы, где сборкой машин занимаются исключительно роботы, могут появиться уже в ближайшие 5 лет

По оценкам экспертов, первыми на этот шаг решатся китайские автопроизводители, которые способны запустить так называемые «тёмные» заводы уже к 2030 году. В США подобные предприятия также не за горами, хотя на начальном этапе люди, скорее всего, сохранят участие в логистике, обслуживании и контроле процессов, а не в самой сборке автомобилей.

В частности, Hyundai намерена начать использование гуманоидных роботов Boston Dynamics на своем американском заводе в Джорджии с 2028 года. Mercedes-Benz также экспериментирует с роботами в пилотных проектах, а Tesla разрабатывает собственных гуманоидных роботов для производственных линий.

Для производителей преимущества очевидны. Роботы работают без перерывов, не требуют социальных выплат и позволяют значительно сократить себестоимость. По оценкам консалтинговых компаний, глубокая автоматизация способна уменьшить расходы и ускорить вывод новых моделей на рынок почти вдвое.

Однако у технологического прогресса есть и обратная сторона. Сокращение рабочих мест на сборочных линиях неизбежно усилит напряженность в отношениях с профсоюзами. При этом специалисты сходятся во мнении, что люди по-прежнему будут востребованы в сферах обслуживания оборудования, контроля качества, программирования и управления сложными производственными системами.