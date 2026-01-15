Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2026

Японцы из AutoExe представили Mazda CX-60 для бездорожья

Японцы из AutoExe представили Mazda CX-60 для бездорожья
Автор фото: фирма-производитель

Японское тюнинг-ателье AutoExe представило пакет Active Xross, который превращает самый крупный кроссовер марки во внедорожник

Mazda CX-60 Active Xross получил черный пластиковый обвес, защиту бамперов, черную решетку радиатора, расширенные колесные арки и иной задний спойлер. Опционально предлагаются красные брызговики, черные матовые наклейки на кузов и дополнительная светотехника на переднем бампере. Комплектуется Active Xrossоригинальными 18-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами Toyo Open Country.

Оснащен кроссовер гибридной силовой установкой, в составе которой 2,5-литровый мотор и электродвигатель. Мощность – 323 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Комментарии к новости

 Новости Mazda

