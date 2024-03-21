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21 мар 2024

Lancia запустила продажи гибридного Ypsilon

Lancia запустила продажи гибридного Ypsilon
Автор фото: фирма-производитель

Хэтчбек Lancia Ypsilon теперь доступен в виде “мягкого” гибрида. Автомобиль оценили в 28 000 евро, что на 12 000 евро дешевле электрической версии

Под капотом расположился 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор мощностью 100 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и 48-вольтовым стартер-генератором, который может передовать тягу на колеса для экономии топлива. Однако такой режим доступен только на малых скоростях. В связи с этим заявленный расход топлива - 4,6 л. на 100 км. Разгон до “сотни” у новой версии - 9,3 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. 

Внешне гибрид отличается только наличием воздухозаборников на переднем бампере и патрубком выхлопной системы сзади. В остальном изменений нет, включая дизайн 17-дюймовых колесных дисков.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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