Leapmotor готовит свой первый электрический хот-хэтч Lafa 5 Ultra

Китайский бренд Leapmotor анонсировал выход нового электрического спортивного хэтчбека Lafa 5 Ultra. Дебют намечен на первую половину 2026 года

Хот-хэтч Ultra отличается от стандартной Lafa 5 спортивными бамперами и более крупным спойлером. Отделка кузова также дополнена черными глянцевыми вставками. Комплектуется модель оригинальными 19-дюймовыми колесными дисками. Изображений салона на данный момент нет.

Подвеску и шасси хот-хэтча настраивали инженеры европейского подразделения Stellantis. По слухам, Lafa 5 Ultra получит двухмоторную электрическую силовую установку и полный привод, однако официально это пока не подтверждено.