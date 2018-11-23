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23 ноя 2018

Льготный период теперь будет доступен и для просроченных штрафов

Льготный период теперь будет доступен и для просроченных штрафов

Госдума одобрила законопроект о продлении 20-дневного периода уплаты штрафа ГИБДД со скидкой в 50%

Можно порадоваться. Если «письмо счастья» шло до адресата очень долго и все скидки по штрафам сгорели, то теперь есть возможность возобновить их в полном объеме. Госдума одобрила законопроект, в котором указано: «В случае если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принимаемые поправки должны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей. Он напомнил, что нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается и «человек по независящим от него причинам лишается права на льготу».

Видимо г-н Володин вспоминает историю двухгодичной давности, когда еще депутат Рейнхиммель обратился в конституционный суд с жалобой на то, что он не смог оплатить штраф со скидкой, так как письмо шло очень долго. Первоначально, депутат обратился с этим вопросом в ГИБДД, однако не получил положительного решения по данному вопросу. Конституционный суд встал на сторону парламентария. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК, ТАВТО.РУ

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