Lixiang готовит для России три новых кроссовера

Кроссоверы Lixiang L6, L7 и L9 завершили сертификацию в России и получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)

Все три модели оснащаются гибридными силовыми установками, но отличаются по размерам и оснащению. L6 – это младшая модель длиной 4925 мм, с 5-местным салоном и мощностью 407 л.с. Модель L7 чуть длиннее – 5050 мм, но предложена с более мощной силовой установкой на 448 л.с. Самый крупный в модельном ряду L9 (длина – 5218 мм) уже имеет 6-местный салон, но силовая установка идентична «семерке».

В последние годы автомобили Lixiang попадали в Россию преимущественно по параллельному импорту. Весной поставки были централизованы и перешли под управление Sinomach Auto, которая назначила официальными дилерами несколько крупных сетей. Официальная стоимость моделей на российском рынке пока не сообщается.