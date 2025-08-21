Автомобильный портал Motorpage
21 авг 2025

Mahindra представила электрический Бэт-внедорожник

Индийская компания Mahindra представила лимитированную серию своего электрического кроссовера BE-6 под названием Batman Edition. Новинка позиционируется как первый в мире серийный внедорожник, созданный в стилистике супергероя, и выйдет тиражом всего 300 экземпляров

Модель разработана в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products и вдохновлена трилогией Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Автомобиль окрашен в глянцево-черный цвет Satin Black с крупными логотипами Бэтмена на дверях. Также золотые эмблемы с летучей мышью есть на крыльях. Дополняют образ фирменные проекционные огни в стиле «Бэт-сигнала» и стеклянная крыша Infinity Roof с подсвеченным символом супергероя. Отделка интерьера выполнена из черной экокожи и замши. Силуэт летучей мыши встречается на сиденьях, ремнях и даже в приветственной графике на «приборке». На передней панели установлен именной номерной шильдик Batman Edition.

Спецверсия создана на основе топового BE-6 с электромотором мощностью 282 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 79 кВт*ч обеспечивает запас хода до 550 км по циклу WLTP. Отмечается, что автомобиль также получил звуковую имитацию работы мотора в стиле бэтмобиля.

