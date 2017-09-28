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28 сен 2017

Mazda и Toyota создали СП по разработке электромобилей

Mazda и Toyota создали СП по разработке электромобилей

Компании Toyota и Mazda создали совместную компанию, которая займется разработкой электромобилей и развитием электрификации модельных рядов обоих автопроизводителей. Помимо них в СП войдет и Denso — крупнейший японский производитель автокомпонентов, принадлежащий Toyota.

Новая компания получит название EV CA Spirit Co., 90% в ней будет принадлежать Toyota, а по пять процентов — Mazda и Denso. Работать в СП будут инженеры из трех компаний, на старте деятельности штат составит 40 инженеров.

В совместном заявлении компаний говорится, что СП займется структурными технологиями электромобилей для разных сегментов рынка и типов транспортных средств. Соглашение предусматривает разработку самого широкого спектра электромобилей: от кей-каров и легковых автомобилей до внедорожников и грузовиков. В СП будет учитываться опыт планирования производства Mazda и ее опыт в компьютерном моделировании, разработки Denso в области электроники, а Toyota представит свою новую модульную платформу TNGA (Toyota New Global Architecture).

СП займется разработкой новых платформ, изучением оптимальной концепции для каждого типа транспортного средства и интеграцией в них различных компонентов.

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Mazda

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