Mercedes может начать устанавливать двигатели BMW уже с 2027 года

Mercedes-Benz и BMW, несмотря на многолетнее соперничество, могут выйти на новый уровень сотрудничества. Компании ведут переговоры о поставках 4-цилиндровых двигателей BMW для будущих моделей Mercedes. Первые автомобили с такими моторами могут появиться в 2027 году

Кроме того, обсуждается и возможность совместного использования трансмиссий, а также гибридных силовых установок. Подобное партнерство позволит Mercedes существенно сократить затраты на разработку собственных двигателей и сосредоточиться на 6- и 8-цилиндровых агрегатах, в то время как BMW сможет увеличить загрузку производственных мощностей завода в австрийском Штайре.

Одним из главных кандидатов называют турбированный 2,0-литровый двигатель BMW B48, который подходит как для продольной, так и для поперечной установки, а также совместим с гибридными системами.

Сейчас Mercedes уже сотрудничает с китайской компанией Geely, которая предоставляет 1,5-литровые моторы для компактных моделей немецкой марки. Однако партнерство с BMW рассматривается как более выгодное решение для европейских и североамериканских рынков.

