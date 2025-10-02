Автомобильный портал Motorpage
2 окт 2025

Минпромторг снижает планку локализации для автопрома

Автор фото: из открытых источников

Минпромторг предложил смягчить требования к уровню локализации в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), снизив порог с 7 000 до 5 500 баллов. Соответствующие поправки в постановление правительства № 661 уже подготовлены и опубликованы

Обновленные правила будут действовать для СПИК 1.0 и контрактов, заключенных с 2020 по 2026 год. В министерстве подчеркивают, что снижение порога не означает отказа от курса на импортозамещение. Напротив, цель заключается в возможности дать автопроизводителям больше гибкости, чтобы они могли развивать собственную компонентную базу и расширять производство в России.

Параллельно государство продолжит стимулировать развитие технологий через субсидии на НИОКР, гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности. Кроме того, корректировки позволят активнее внедрять отечественные комплектующие в автомобили, производимые на российских заводах.

