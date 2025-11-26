Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для автопроизводителей в 2026 году

Минпромторг намерен сохранить для российских автопроизводителей, работающих по специальным инвестиционным контрактам, отсрочку уплаты утилизационного сбора и в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов в ходе обсуждения в Совете Федерации. По его словам, мера уже стала ключевым инструментом поддержки локализованных автопроизводителей, позволяя им стабилизировать финансовые потоки

С действующим механизмом концерны могут перечислить утильсбор за четвертый квартал 2024 года и за первые три квартала 2025 года до середины декабря 2025 года. Продление отсрочки рассматривается как логичное продолжение политики поддержки отрасли на фоне роста нагрузки и масштабных инвестпрограмм. Сейчас министерство готовит нормативную базу для корректного запуска схемы в следующем году.

Финансовая значимость утильсбора для бюджета продолжает расти. Согласно проекту федерального бюджета, поступления от сбора в 2025 году превысят 1,1 трлн рублей, а в 2026 году увеличатся почти до 1,7 трлн рублей. Существенную часть этой суммы обеспечат предприятия с локальным производством, которые в следующем году перечислят около 1,1 трлн рублей.