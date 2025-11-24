Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2025

Минтранс отказался от введения водительских прав для электросамокатов

Автор фото: ru.freepik.com

Министерство транспорта России не видит необходимости вводить водительские удостоверения для людей, передвигающихся на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщил представитель ведомства Николай Чередниченко во время выступления в Совете Федерации. По его словам, обсуждаемые меры регулирования не предполагают обязательного получения прав, несмотря на рост популярности СИМ в городах

При этом Минтранс намерен скорректировать возрастные требования. Планируется повысить минимальный возраст для выезда на дороги общего пользования с 14 до 16 лет. Новое правило не затронет парковые территории, где пользоваться самокатами смогут и более младшие подростки.

Ведомство рассчитывает, что пакет изменений будет подготовлен и внедрен весной 2026 года. Он станет продолжением реформы, стартовавшей в 2023 году, когда в ПДД впервые закрепили статус СИМ, ограничили скорость и определили допустимую инфраструктуру для их движения.

