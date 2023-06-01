Mitsubishi Fuso и Hino создают конгломерат

Японские производители коммерческого транспорта Hino Motors и Mitsubishi Fuso Truck and Bus (MFTBC) 30 мая объявили о намерении объединиться в одну холдинговую компанию

Строго говоря, партнерство налажено между концернами Toyota (Hino входит в структуру) и Daimler (ему принадлежит Fuso), но так как оба суббренда имеют полную самостоятельность, то сотрудничество касается их самих. Кстати партнерство будет равноправным - каждая сторона получит по 50 процентов акций нового холдинга.

Приоритет сотрудничества - совместная разработка перспективных технологий для грузовиков и автобусов — в частности, электрических и водородных силовых установок.