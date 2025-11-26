Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2025

На заводе Hyundai организуют сборку автомобилей суббренда Changan

Автор фото: фирма-производитель

Компания Deepal, входящая в концерн Changan, стала владельцем одного из китайских заводов Hyundai. Площадка в Чунцине была выкуплена по цене 1,62 млрд юаней. Ранее предприятие неоднократно выставлялось на торги, однако интерес к активу появлялся только после снижения стоимости

Предприятие было построено в 2017 году. Его максимальная производственная мощность составляет 300 тысяч автомобилей в год. Однако, несмотря на крупные вложения Hyundai, которые оценивались более чем в 1 млрд долларов, завод простаивал с 2021 года.

Deepal уже начал переоборудование производственных линий и завершил ребрендинг площадки. При этом компания пока не раскрывает, какие модели будут выпускаться. Аналитики предполагают, что расширение производства связано с растущим спросом на автомобили марки. По итогам 10 месяцев этого года продажи бренда на родине увеличились на 57%.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

