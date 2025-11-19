Назван «Автомобиль года» в России

В Москве состоялось торжественное вручение национального титула «Автомобиль года» (Car of the year). Экспертный совет премии «ТОП-5 АВТО» подвел итоги большого ежегодного отбора и назвал лучшую модель, официально представленную на российском рынке в 2024 году

Звание «Автомобиль года 2025» (Car of the year) присуждено кроссоверу Jetour T2. Автомобиль сумел убедить профессиональное жюри сочетанием динамики, оснащения и востребованных для российского покупателя потребительских качеств. Эксперты отметили уверенный рост популярности модели и ее успешное позиционирование в конкурентном сегменте.

Напомним, что Jetour T2 вышел на российский рынок в начале 2024 года. Сборка модели налажена на заводе в Калининграде. Это 5-местный кроссовер длиной 4785 мм и колесной базой – 2800 мм. Модель оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – полный.