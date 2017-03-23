Уже с апреля нынешнего года в России запускают новый механизм, позволяющий оборудовать иномарки, ввезенные из-за рубежа, системой ЭРА-ГЛОНАСС в упрощенном порядке

Пока речь идет лишь о автомобилях с пробегом, но эксперты полагают, что среди них окажутся и продавцы суперкаров, многие из которых предпочтут нескольким краш-тестам и сложной процедуре сертификации намотать на одометр несколько километров и ввести автомобиль как «секонд-хенд».

По словам исполняющего обязанности генерального директора компании «Глонасс» Андрея Жерегеля, сама система ЭРА-ГЛОНАСС для автомобилей с пробегом будет выглядеть проще, нажимать «тревожную» кнопку, в случае чего, придется водителю самостоятельно. Зато и стоимость всей системы планируется удержать в районе 10-30 тысяч рублей, а ее установка не должна занимать более получаса. Список сертифицированных сервисов, готовых помочь с установкой, пока формируется.

На сегодня известно и то, что приобретать «тревожную» кнопку будет сам водитель, после чего VIN-код машины и Id «кнопки» внесут в реестр «ЭРА-ГЛОНАСС» на стадии выдачи СБКТС и последующего оформления ПТС. Установить систему владелец должен в течении десяти дней, но санкция за невыполнение этого требования не прописана.