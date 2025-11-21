Нейросети стали новым инструментом страхового мошенничества в России

В интернете появились объявления, предлагающие всего за несколько сотен рублей создать фальшивые фотографии разбитых автомобилей. На основе снимка исправной машины исполнители генерируют серию изображений с правдоподобными повреждениями, которые впоследствии используются при обращении за выплатами по ОСАГО

Развитие дистанционных сервисов осмотра и самостоятельной фотофиксации повреждений облегчает злоумышленникам работу. Страховым компаниям приходится уделять больше внимания проверке изображений, поскольку нейросетевые инструменты научились создавать детали настолько реалистично, что первичное выявление подделки становится сложнее.

Дополнительные сложности вызывает и применение ИИ при подготовке досудебных претензий. В подобных документах встречаются ссылки на несуществующие правовые нормы, при этом текст выглядит как профессиональная юридическая переписка. Специалистам приходится тратить больше времени на проверку несоответствующих нормативных актов, которые оказываются результатом так называемых галлюцинаций искусственного интеллекта.

Несмотря на новые цифровые инструменты, основная часть мошенничества по ОСАГО и КАСКО по-прежнему строится на классических схемах, включающих имитацию ДТП, подставы на перекрестках и фальсификацию документов. Однако уровень технического исполнения таких схем заметно повышается, что вынуждает страховщиков усиливать контроль и совершенствовать методы проверки.

