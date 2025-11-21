Автомобильный портал Motorpage
21 ноя 2025

Нейросети стали новым инструментом страхового мошенничества в России

Нейросети стали новым инструментом страхового мошенничества в России
Автор фото: ru.freepik.com

В интернете появились объявления, предлагающие всего за несколько сотен рублей создать фальшивые фотографии разбитых автомобилей. На основе снимка исправной машины исполнители генерируют серию изображений с правдоподобными повреждениями, которые впоследствии используются при обращении за выплатами по ОСАГО

Развитие дистанционных сервисов осмотра и самостоятельной фотофиксации повреждений облегчает злоумышленникам работу. Страховым компаниям приходится уделять больше внимания проверке изображений, поскольку нейросетевые инструменты научились создавать детали настолько реалистично, что первичное выявление подделки становится сложнее.

Дополнительные сложности вызывает и применение ИИ при подготовке досудебных претензий. В подобных документах встречаются ссылки на несуществующие правовые нормы, при этом текст выглядит как профессиональная юридическая переписка. Специалистам приходится тратить больше времени на проверку несоответствующих нормативных актов, которые оказываются результатом так называемых галлюцинаций искусственного интеллекта.

Несмотря на новые цифровые инструменты, основная часть мошенничества по ОСАГО и КАСКО по-прежнему строится на классических схемах, включающих имитацию ДТП, подставы на перекрестках и фальсификацию документов. Однако уровень технического исполнения таких схем заметно повышается, что вынуждает страховщиков усиливать контроль и совершенствовать методы проверки.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Accord (2023)

Honda отзывает четверть миллиона Accord Hybrid

20 ноября 2025
Mercedes-Benz GLC EV (2026)

Новый Mercedes-AMG GLC получит 900-сильную электрическую силовую установку

20 ноября 2025
Porsche Cayenne Electric (2027)

Porsche представила электрический Cayenne мощностью 1156 л.с.

20 ноября 2025
Volvo ES90 (2026)

Volvo отказывается от лидаров

20 ноября 2025

Audi готовит возвращение RS6 в кузове седан

20 ноября 2025

Эксперты журнала «Автопанорама» выбрали победителей «Ресурсного теста»

19 ноября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw? Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 8 2