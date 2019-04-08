Немецкие концерны являются противниками экологии

Еврокомиссия выступила с обвинениями против немецких концернов, которые подозреваются в монопольном сговоре с целью сдерживания развития технологий очистки выхлопных газов

Автопроизводителей подозревают в том, что в период с 2006 по 2014 г. они проводили технические встречи так называемого «союза пяти», в который входили BMW, Daimler и три марки Volkswagen Group — VW, Audi и Porsche. Во время этих собраний обсуждались меры по сдерживанию развития технологий по уменьшению степени очистки выхлопных газов у машин.

«Компании могут свободно сотрудничать в области повышения качества своей продукции. При этом законы Евросоюза запрещают сознательно вести деятельность противоположного характера: намеренно отказаться от улучшения и конкуренции в области повышения качества. Мы опечалены случаем с Volkswagen, Daimler и BMW, которые, вероятно, могли нарушить правила конкуренции ЕС. В связи с этим европейцы были лишены возможности покупать автомобили, в которых используются самые передовые технологии», — отмечается в официальном заявлении комиссии.