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24 сен 2018

Новый взлёт кроссовера Baojun 530

Новый взлёт кроссовера Baojun 530
Автор фото: фирма-производитель

Недавно вышедший на рынок новый бюджетный Baojun 530 уже преодолел собственный рекорд

Уже в первые 2 месяца с начала продаж количество реализованных авто перевалило за 40 тысяч штук. Таким образом, машина заняла седьмое место в списке самых продаваемых в Китае SUV.

Автомобиль совместно выпускает в Китае General Motors и китайская SAIC. Успех продаж обусловлен, прежде всего, оптимальным соотношением цены и качества. Китайский потребитель особенно требователен именно к этому показателю.

В жёсткой конкуренции рынка Поднебесной Baojun 530 уверенно обходит известных соперников, таких как Тойота RAV 4 или Ниссан Qashqai.

Линейка моделей предлагает два бензиновых силовых агрегата, объёмом в 1,5 и 1,8 литра. Внутри – кожаный салон, современная мультимедиа система. В «базе» предлагается кнопка пуск-старт, помощник старта на подъёме. Варианты трансмиссии – шестиступенчатые МКПП или робот.

Новый паркетник приняли настолько хорошо, что можно ожидать дальнейшего повышения количества проданных машин в ближайшее время, а затем и успешного выхода на другие рынки.

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