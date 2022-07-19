Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2022

Opel Insignia снимут с производства до конца года

Opel Insignia снимут с производства до конца года
Автор фото: фирма-производитель
Некогда популярный седан окончательно растерял былую славу, так что вопрос об отставке, на фоне электрификации всего модельного ряда, был делом времени.
Да, в свое время Insignia была популярна и в России - красивая внешность вкупе с достойными техническими характеристиками обеспечивала солидную и преданную аудиторию поклонников. К сожалению, из России "Инсигния" ушла в середине десятых годов, теперь же настала пора попрощаться и с домашним - европейским рынком.
 
Как сообщают европейские СМИ, прекращение сборки Insignia в первую очередь связано желанием компании Opel высвободить производственные мощности на своём заводе в Рюссельсхайме. Здесь марка будет наращивать сборку актуального поколения Astra и соплатформенного DS4.
 
Ещё одной причиной и, пожалуй, главной является невозможность превращения модели в электрокар - платформа не позволяет, а между тем,  уже к 2027 году Opel планирует перевести на электричество 80 процентов своего автопарка.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac Elmiraj concept 2013 водительское место

GM предоставит скидку на автомобиль за возможность слежки за клиентами

18 июля 2022
Kia Sportage (2022) вид сбоку

В Kia раскрыли российские комплектации и цены нового Sportage

18 июля 2022
Volkswagen Tarek 2020 вид спереди

Volkswagen представил новый турбо-мотор

18 июля 2022
Lamborghini Huracan Performante Spyder 2019 вид сзади сверху

Lamborghini Huracan превратят в гибрид

18 июля 2022

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio превратили в спорткар из шестидесятых годов

18 июля 2022

Жизненный цикл Nissan Leaf подходит к концу

18 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...» Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 5 0