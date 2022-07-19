Opel Insignia снимут с производства до конца года

Некогда популярный седан окончательно растерял былую славу, так что вопрос об отставке, на фоне электрификации всего модельного ряда, был делом времени.

Да, в свое время Insignia была популярна и в России - красивая внешность вкупе с достойными техническими характеристиками обеспечивала солидную и преданную аудиторию поклонников. К сожалению, из России "Инсигния" ушла в середине десятых годов, теперь же настала пора попрощаться и с домашним - европейским рынком.

Как сообщают европейские СМИ, прекращение сборки Insignia в первую очередь связано желанием компании Opel высвободить производственные мощности на своём заводе в Рюссельсхайме. Здесь марка будет наращивать сборку актуального поколения Astra и соплатформенного DS4.

Ещё одной причиной и, пожалуй, главной является невозможность превращения модели в электрокар - платформа не позволяет, а между тем, уже к 2027 году Opel планирует перевести на электричество 80 процентов своего автопарка.