Парковка в Москве где-то подорожает, а где-то подешевеет

7 ноября изменится стоимость тарифов на парковку в Москве. По просьбе местных жителей, на некоторых улицах появятся платные парковки. Изменения также коснутся стоимости эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки

Отмечается что максимальный порог в 450 рублей за час парковки на московских улицах не изменится. Повышение тарифов коснется тех улиц, чьи парковочные секции заняты на 90%. Так, например, на набережной Тараса Шевченко, проезде Апакова, Серпуховском переулке и улице Правды часовая стоимость парковки с 8:00 до 21:00 будет повышена до 380 рублей, а с 21:00 до 8:00 - до 200 рублей. С другой стороны, например, на Космодамианской набережной стоимость парковки днем снизится с 380 до 150 рублей за час, а на Складочной - с 80 до 40 рублей за час.

Что касается цен на эвакуацию автомобилей, то они будут проиндексированы в зависимости от роста цен на топливо, зарплат и средств содержания техники и стоянок. Стоимость эвакуации автомобилей и мотоциклов с мотором мощностью до 80 л.с. обойдется в 5920 рублей, с мотором до 250 л.с. - 9450 л.с., а с мотором мощнее 250 л.с. - 10 703 рубля. Как и прежде, скидка в 25% на оплату нарушения за первые сутки сохранится.