Пересев на электромобиль, обратно не вернешься!

Британский стартап по разработке «заправочной» навигации для электромобилей провел любопытное исследование по изучению степени удовлетворенности «зеленой» машиной. Результат- владельцы электрокаров не хотят пересаживаться на машины с ДВС.

Что ж, читатели Motorpage, похоже эра электромобилей действительно вступает в свои права, иначе и не объяснишь того факта, что 91 процентов опрошенных возлюбили свой электроавтомобиль/гибрид и не хотят возвращаться к обычным машинам. Кстати, оставшиеся ретрограды составляют не 9 процентов, как могло показаться, а всего один! Восемь процентов – люди, которые еще просто не определились со временем.

Забавно, но если посмотреть на сам индекс удовлетворенности, то у владельцев электромобилей и гибридов он составляет более 90 баллов из ста возможных, тогда как у владельцев машин с ДВС он лишь слегка перешагнул отметку в 70 баллов. К слову, лучшим электромобилям по результатам опроса стала не Tesla, хоть и вошла в пятерку лидеров, а сравнительно новый Volkswagen ID.3.