Автомобильный портал Motorpage
2 янв 2021

Пересев на электромобиль, обратно не вернешься!

Пересев на электромобиль, обратно не вернешься!

Британский стартап по разработке «заправочной» навигации для электромобилей провел любопытное исследование по изучению степени удовлетворенности «зеленой» машиной. Результат- владельцы электрокаров не хотят пересаживаться на машины с ДВС.

Что ж, читатели Motorpage, похоже эра электромобилей действительно вступает в свои права, иначе и не объяснишь того факта, что 91 процентов опрошенных возлюбили свой электроавтомобиль/гибрид и не хотят возвращаться к обычным машинам.  Кстати, оставшиеся ретрограды составляют не 9 процентов, как могло показаться, а всего один! Восемь процентов – люди, которые еще просто не определились со временем.

Забавно, но если посмотреть на сам индекс удовлетворенности, то у владельцев электромобилей и гибридов он составляет более 90 баллов из ста возможных, тогда как у владельцев машин с ДВС он лишь слегка перешагнул отметку в 70 баллов. К слову, лучшим электромобилям по результатам опроса стала не Tesla, хоть и вошла в пятерку лидеров, а сравнительно новый Volkswagen ID.3.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q3 Sportback (2020)

Audi Q3 отзывают из-за тормозов

30 декабря 2020

Новогодний анонс Hyundai Kona

30 декабря 2020

Honda уходит из России

30 декабря 2020

В автомобильном мире дружбы нет

30 декабря 2020
McLaren Sabre by MSO (2021)

McLaren никогда не пойдет в стан кроссоверов

30 декабря 2020

Ferrari займется освоением кроссоверов

30 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi e-tron - audi e-tron (2020) гость из будущего Тест драйв
31 декабря 2020

Audi e-tron
"Гость из будущего"
Lamborghini Urus - lamborghini urus (2019) спорткар для зимы
Тест драйв
29 декабря 2020

Lamborghini Urus
"Спорткар для зимы"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"
Toyota HiLux - toyota hilux (2021) простор для творчества
Тест драйв
25 декабря 2020

Toyota HiLux
"Простор для творчества"

Написано новостей:

2 7 4 1 7