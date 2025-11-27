Пиастри требует пересмотра правил Формулы-1 после спорных решений стюардов

Гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри призвал пересмотреть действующие спортивные правила Формулы-1, заявив о непоследовательности их применения со стороны стюардов. Поводом стали инциденты, произошедшие на двух последних этапах чемпионата

В Лас-Вегасе австралиец столкнулся с пилотом «Ред Булл» Лиамом Лоусоном в первом повороте, однако судьи не стали назначать штраф. По их мнению, новозеландец был вынужден изменить траекторию, чтобы избежать контакта с Джорджем Расселлом из «Мерседеса». Пока эпизод не повлиял на итоговые решения, ситуация на Гран-при Бразилии завершилась иначе. Там Пиастри получил десятисекундный штраф за обгон Андреа Кими Антонелли по внутренней линии, что в итоге лишило его шансов на подиум.

По словам Пиастри, подобные различия вызывают вопросы у пилотов и позволяют отдельным участникам использовать спорные моменты в своих интересах. Он ожидает, что встреча гонщиков с представителями FIA перед этапом в Катаре поможет улучшить регламент и повысить прозрачность судейских решений.

Дополнительным поводом для дискуссии стал итоговый результат Гран-при в Лас-Вегасе. Победителем стал Макс Ферстаппен, а оба пилота «Макларена» были дисквалифицированы из-за чрезмерного износа планок под днищем, что нарушает технические требования чемпионата.

